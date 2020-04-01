الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 847 حالة و58 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 847 حالة إصابة، و58 حالة وفاة.

وقال فورار - فى تصريحات له اليوم - إنه تم تسجيل 131 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة جديدة اليوم بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 61 حالة.

وأوضح أن حالات الوفاة هى 5 بالعاصمة و3 بالبليدة وحالة واحدة بكل من ولايات غرداية وأم البواقى وغليزان والمدية وتيزى وزو وعين تموشنت.

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يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضى الماضى حجرًا منزليًا جزئيًا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأصدر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، يوم الجمعة الماضي، مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة، للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".