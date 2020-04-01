شكرا لقرائتكم خبر عن بارجة تركية تستهدف "العجيلات" الليبية بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن بارجة تركية موجودة فى المتوسط استهدفت مدينة العجيلات بصواريخ بدون وقوع خسائر، واصفًا الأمر بالخطير، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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