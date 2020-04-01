شكرا لقرائتكم خبر عن 277 حالة وفاة بسبب كورونا فى تركيا و2148 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا فى تركيا إلى 277 حالة وفاة بجانب 2148 إصابة جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. كما أعلنت البحرين شفاء 21 حالة من الفيروس، ليصل إجمالى المتعافين 337 شخصا. كما ارتفعت وفيات كورونا بالجزائر لـ14 حالة جديدة والإصابات لـ 847 إصابة. وكشف وزير الصحة التركي، إن فيروس كورونا وصل إلى كل محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. Advertisements

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