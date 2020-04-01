"المركزي التونسي": تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين 3 أشهر

تونس / عائدة بن سالم / الخليج 365



أعلن البنك المركزي التونسي، حزمة إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية، التي تتخذها البلاد لتقليل تفشي الفيروس محليا.



وقال المركزي التونسي في بيان، الأربعاء، إنه أقر تعليمات للبنوك تقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأفراد لمدة 3 أشهر.



كذلك، أقر البنك المركزي بتنفيذ تحويل مسبق لمصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتدريب المهني للطلبة التونسيين في الخارج، أي مستحقات مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020.



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والأسبوع الماضي، خفض المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية من 7.75 بالمئة إلى 6.75 بالمئة، لتخفيض كلفة الإقراض في السوق المحلية.



ووفق أحدث حصيلة، بلغ عدد الإصابات بكورونا في تونس 394، بينهم 10 وفيات.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 901 آلاف في العالم، توفي منهم أكثر من 45 ألفا، فيما تعافى حوالي 190 ألفا.

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