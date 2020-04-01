استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

استشهد شاب فلسطيني، الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة خلال مواجهات اندلعت الشهر الماضي على خلفية رفض مخطط استيطاني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الشاب إسلام عبد الغني دويكات (22 عاما) استشهد متأثرا بجروح خطيرة نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل نحو 3 أسابيع.

وأصيب دويكات برصاصة في الرأس خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في منطقة "جبل العُرمة" ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

واندلعت المواجهات بعد قمع الجيش الاسرائيلي لاعتصام لأهالي على جبل العرمة، لحمايته من المصادرة لصالح الاستيطان‎.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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