كورونا.. تأهيل 78 ألف "متطوع صحي" بالسعودية

الرياض/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تأهيل 78 ألف متطوع صحي في إطار استعدادات المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أطلقت وزارة الصحة بالمملكة مبادرة "الممارس الصحي مستعد" بهدف استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم لمواجهة كورونا.
وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع من الجنسين.
وتأتي المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فيروس كورونا الذي يتطلب جهداً كبيراً في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي، حسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 6 وفيات، و157 إصابة جديدة بكورونا.
وبذلك ارتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 1720، بينهم 16 وفاة.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 886 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 44 ألفا، فيما تعافى حوالي 185 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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