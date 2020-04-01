العراق يجلي العالقين في تركيا

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أجلّت السلطات العراقية، الأربعاء، مواطنيه العالقين في تركيا، بعد توقف الرحلات الجوية، إثر تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان: "وزارة الخارجية أجرت تنسيقاً مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في أنقرة، والقنصلية العامة في إسطنبول، وجرى تسيير رحلة استثنائية للخطوط العراقية من مطار إسطنبول إلى مطار بغداد، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا".

وأوضح الصحاف: "186 مواطناً بالإضافة إلى جنازتين لعراقيين اثنين كانا قد سافرا بغرض العلاج، تم إجلاؤهم من تركيا على متن الرحلة".

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وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، إجلاء 488 مواطنا كانوا عالقين في الإمارات ومصر.

وأجلى العراق على مدى الأيام الماضية، مواطنيه العالقين في الهند وروسيا، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الراغبين في العودة بعد أن توقفت الرحلات الجوية، إثر تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات، العراقية تسجيل وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 804، بينهم 51 وفاة.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 885 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 44 ألفا، فيما تعافى أكثر من 185 ألفا.وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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