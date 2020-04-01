كورونا.. حالتا وفاة في لبنان ترفعان الحصيلة إلى 14

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
أعلن لبنان، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدة لمصابيْن بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 14.
وأوضح مستشفى رفيق الحريري الحكومي في العاصمة بيروت، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالوباء، إحداهما مصاب في العقد الخامس من العمر، والأخرى مصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
وأشار إلى أن 6 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، لافتا إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس بلغ 43.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 479 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة.
وعلى الصعيد العالمي، أصاب كورونا - حتى عصر الأربعاء- أكثر من 885 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 44 ألفا، فيما تعافى أكثر من 185 ألفا.
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