اليمن/ الخليج 365
دعا عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث، لتقديم استقالته، حال فشله في إقناع جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في تغريدة للمخلافي، على حسابه بموقع تويتر.
وقال المخلافي: "بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة، توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعيش حروبا".
وأوضح: "في اليمن وافقت الشرعية على وقف إطلاق النار؛ لكن الحوثي واصل المعارك والقتل في كل مكان".
وتابع المخلافي: "عزيزي مارتن غريفيث: إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في هذه الظروف، فعليك أن تعترف بالفشل وتستقيل".
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في مختلف جبهات العالم، والتفرغ لمواجهة كورونا كعدو عالمي مشترك.
غير أن الدعوة الأممية لم تلق استجابة في اليمن، إذ أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيي سريع، في بيان الأحد، أن الجماعة "قامت بقصف أهداف اقتصادية وعسكرية في جيزان ونجران وعسير جنوبي السعودية بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف k2".
وقال إنه تم قصف أهداف حساسة في الرياض بصواريخ ذو الفقار وطائرات صماد 3 (المسيرة)، فى عملية اعتبرها الأكبر عسكريًا في العمق السعودي خلال العام 2020.
في المقابل، أكد التحالف العربي (تقوده السعودية) اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على مدينتي الرياض وجازان السعوديتين.
ومرارًا أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه يبذل جهودا محايدة متكررة من أجل العمل على إيقاف الحرب في اليمن والدخول في مفاوضات لحل الأزمة بشكل سلمي.
ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الثلاثاء، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.
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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس اليمني لـ "غريفيث": إن لم توقف الحرب فاستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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