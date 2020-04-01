كوريا الجنوبية.. ارتفاع مصابي كورونا في قاعدة أمريكية إلى 14

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إصابة موظف أمريكي متعاقد بفيروس كورونا في قاعدة "همفريز" العسكرية، ليرتفع عدد المصابين فيها إلى 14.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الأربعاء، نقلا عن بيان صادر عن القوات الأمريكية أن الموظف تم وضعه في حجر صحي في مسكنه الواقع خارج القاعدة.
والأسبوع الماضي، أغلقت القوات الأمريكية القاعدة الواقعة 70 كم جنوبي العاصمة سيول، جزئيًا بعد ظهور 4 حالات جديدة، وقيّدت الدخول إلى بعض الأقسام.
وحتى الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس في القاعدة التي ينتشر فيها 37 ألفا، 14 حالة، بينهم عسكريان، و4 من عوائلهما، و4 أمريكيين متعاقدين، إلى جانب 4 كوريين متعاقدين.وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 885 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 44 ألفا، فيما تعافى أكثر من 185 ألفا.
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