وفاة أول برلماني جزائري جراء كورونا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، وفاة أحد أعضائه بفيروس كورونا ليصبح أول برلماني في البلاد يلقى حتفه جراء الوباء.

وقال رئيس المجلس سليمان شنين، عبر صفحة المجلس على "فيسبوك": "‏في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

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وزغيمي هو رجل أعمال في قطاع الصناعات الغذائية وهو نائب بالبرلمان عن محافظة البليدة جنوب العاصمة، والتي تعد بؤرة الوباء بالبلاد.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الجزائر 716 إصابة بكورونا، بينها 44 وفاة، فيما تعافت 46 حالة. وإلى الساعة 15:30 ت.غ، لم تعلن السلطات الجزائرية عن حصيلة وفيات الساعات الـ24 الأخيرة.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 885 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 44 ألفا، فيما تعافى أكثر من 185 ألفا.

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