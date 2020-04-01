النظام السوري يعزل بلدة بعد وفاة سيدة بـ"كورونا"

الخليج 365

أعلن وزير الصحة في النظام السوري، نزار يازجي، الأربعاء، أنه طلب من السلطات المعنية تطبيق العزل على بلدة "منين" بريف دمشق، بعد وفاة سيدة من البلدة بفيروس كورونا.

وأضاف يازجي أن قرار العزل جاء حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس، نظرًا لعدم التزام عائلتها بالعزل، وقيامهم بالبيع للناس في محل تجاري، وفق وكالة "سانا".

وسجل النظام السوري، حتى مساء الأربعاء، إصابة 10 أشخاص بالفيروس، توفى منهم شخصان.

وإجمالًا، أصاب الفيروس 885 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 44 ألفًا، بينما تعافى 185 ألفًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.