45 شاحنة مساعدات أممية إلى إدلب السورية

هطاي / الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 45 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت إلى إدلب من معبر "جيلوه غوزو" الحدودي بقضاء "ريحانلي" في ولاية هطاي جنوبي تركيا. وأوضح أن المساعدات ستُوزع على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

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