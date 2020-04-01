السودان يدعو واشنطن للإسراع برفع اسمه من قائمة الإرهاب

الخرطوم/ الخليج 365

دعا السودان، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإسراع برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جمع القائم بالأعمال المكلف بسفارة السودان بواشنطن، السفيرة أميرة عبد الله عقارب، والمدير العام للإدارة الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها.

كما تناول "أهمية الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى له التعامل مع المؤسسات المالية والدولية".

ونقلت الوكالة عن ناجي إشادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، وتجديده دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.

من جانبها، عبرت السفيرة عقارب عن تضامن السودان الكامل مع واشنطن في مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف.

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وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 887 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا و500، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير عقب احتجاجات واسعة، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وتأمل الحكومة السودانية أن تتجه البلاد نحو المساعدات الاقتصادية الدولية، حيث كانت الاحتجاجات أغلبها تمس المشاكل الحياتية.

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