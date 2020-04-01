ليبيا.. قوات الوفاق تشن غارات على أهداف لقوات حفتر

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، شن غارات جوية استهدفت قاعدة "الوطية" العسكرية غربي العاصمة طرابلس، وتمركزات لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمنطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وقال المجعي إن "سلاح الجو الليبي قام اليوم بتنفيذ ضربات جوية، استهدفت قاعدة الوطية الجوية، وتجمعا لمليشيات حفتر بمنطقة الوشكة المحيطة بسرت".

وأضاف أن "محور المشروع (الهضبة) جنوبي طرابلس يشهد الآن مواجهات عنيفة، وتمكنت قواتنا من التقدم وإعادة السيطرة على مدرسة كانت تتمركز بها مليشيات حفتر".

و"الوطية الجوية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة ممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، سيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قوات حكومة الوفاق إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، جنوب منطقة "العجيلات" غربي البلاد.

فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الإماراتي حول ما أوردته القوات الحكومية الليبية.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيا حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، الأربعاء الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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