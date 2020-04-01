التعليم: المدرسة الافتراضية لديها خمسة خيارات متاحة للطلاب

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إن المدرسة الافتراضية بها خمسة خيارات متاحة للطلاب، أحدها قنوات عين التعليمية التي تبث 20 قناة لمختلف الفصول الخصوصية، ويشرف عليها متخصصون، ويقوم معلمون على المواد التعليمية يختارون وفق تمكنهم من المادة.

وأضافت «الشهري» بمداخلة لبرنامج «كلنا مسؤول» المذاع على قناة السعودية، أن بث الدروس وفق جدول زمني موحد، يبث لجميع طلاب المملكة، وقنوات عين بها فريق يقوم على الجوانب الفنية والتقنية ومتابعة معالجة الدروس والبث المباشر وإتاحة المواد التعليملية لجميع الطلاب.

وحول الطلاب الذين لا تتوافر لديهم خدمات الإنترنت، قالت «الشهري» إن الوزارة وضعت هذا الأمر بالحسبان، فمن ليس لديهم إنترنت يمكنهم متابعة القنوات التعليمية، ولو أن أكثر من طفل من المنزل يمكنهم المتابعة عبر الجوال، والقنوات في آن واحد.