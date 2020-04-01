خوارزميات تتنبأ بالسكري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور باحثون يابانيون «خوارزمية حاسوبية» مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الأشخاص الذين سيصابون بمرض السكري بنسبة 95%، وإن لم يتم تشخيصهم من قبل، من خلال قراءة البيانات الطبية للمرضى، بما في ذلك نتائج الفحوص الطبية الروتينية، ما يوفر تقييماً لمخاطر الحالة الصحية المتعلقة مرض السكري لكل مريض.

وقال د. أكيهيرو نومورا، من كلية الدراسات الطبية بجامعة كانازاوا اليابانية: باستخدام التعلم الآلي، يمكن تحديد المجموعات المعرضة لمخاطر عالية من مرضى السكري في المستقبل بدقة أفضل من استخدام التشخيص الحالي.

وقال الباحثون إن خوارزمياتهم كانت بدقة عالية بلغت 95%، وتمكنوا من تشخيص إصابة 4696 مريضاً جديداً بالسكري، حيث كان من المقرر نشر البحث في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء، الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي كورونا.