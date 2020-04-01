شكرا لقرائتكم خبر عن دواء للسل يعزز المناعة في وجه "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
توصلت دراسة أجراها باحثون من معهد أبحاث مردوخ للأطفال في أستراليا، إلى أن لقاح «بي سي جي» ضد السل ويستخدم كعلاج لسرطانات المثانة، يمكنه أن يعزز من قدرة الجهاز المناعي للجسم على مقاومة الأمراض لا سيما فيروس «كورونا».
ويجري الباحثون تجاربهم على 1000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 8 مستشفيات لتسجيل نجاح ما توصلوا إليه، في تعزيز اللقاح من قدرة الجهاز المناعي للجسم في مقاومة وباء كورونا، في الوقت الذي تجري فيه جامعة ملبورن دراسة حول فاعليته.
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