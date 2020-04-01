كلب الجيران.. «ديليفري» في زمن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتولى كلب شراء كل احتياجات الأمريكية ريني هيلمان التي منعتها إجراءات محاصرة «كورونا» من الخروج، لا سيما أنها تعاني مرض الانسداد الرئوي المزمن وحالات طبية أخرى تجعلها عرضة للإصابة بالفيروس، وعندما أراد جيران هيلمان مساعدتها بإبقائها في المنزل وجلب كل ما تحتاج إليه، تولت جارتها كارين إيفيلث وكلبها توفير كل ما تحتاجه. ويساعد الكلب «صندانس» الجارة المريضة بجلب كل ما تحتاجه من متطلبات يومية من المتجر.

في كل صباح يقف «صندانس» على باب جارته ليأخذ ما تحتاج إليه مكتوباً في ورقة يضعها بفمه ويعود إلى مالكته، ويتوجهان إلى المتجر لجلب احتياجاتها، ثم يعود إلى منزل الجارة بكل ما تحتاجه.

وقالت إيفيلث، لشبكة «إي بي سينيوز» الأمريكية:دربنا «صندانس» لمساعدة الجارة الوحيدة وأثبت قدرته على أداء المهمة.

وقالت ريني هيلمان: جارتي كارين إنسانة لطيفة، وكلبها في كل صباح يقف أمام بيتي ليحضر لي ما أحتاجه في ظل الحجر الصحي المفروض وعدم قدرتي على شراء احتياجاتي بنفسي.