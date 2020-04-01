الإمارات تمدُّ يد العون لمساعدة الأصدقاء والأشقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة، في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وتعامل دولة الإمارات وبلغاريا مع أزمة فيروس «كورونا».

وشدد سموه على أن دولة الإمارات ماضية في مد يد العون ومساعدة الأصدقاء والأشقاء، وأن مساعيها الخيرة تشمل الجميع، مؤكداً أهمية تعزيز استجابة دولية متسقة وفاعلة في التعامل مع فيروس «كورونا» والسيطرة على تداعياته السلبية.

من جانب آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس الثلاثاء عن بعد، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، حزمة من المحفزات لدعم الجهات الحكومية، والخاصة، وقطاعات الأعمال، والأفراد، تشمل إعفاء المنشآت الاقتصادية من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، وخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة لمدة 3 أشهر. وأكد ولي عهد الشارقة تقديم التسهيلات الخدمية كافة للمراجعين لإنجاز معاملاتهم.

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات، خلال مشاركة وزيري الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، والدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، في اجتماعين وزاريين لمجموعة العشرين، حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الجهود المحلية والدولية المبذولة لمواجهة تحديات «كوفيد 19» وآثاره، وأهمية التزام الدول الكبرى بدعم سلاسل التوريد والتوزيع، وتيسير التجارة، وضمان تدفق السلع.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إجلاء 1743 مواطناً، عبر 39 عملية جوية وبرية، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رصد 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.