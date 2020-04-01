دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Galaxy Note 20 تقدم لمحات عن تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت صور مسربة جديدة عن حافظة هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 20 والتي تؤكد على أن تصميم هذا الإصدار يأتي بنفس لغة التصميم المستخدمة من سامسونج في هاتف Galaxy S20 Ultra.

نشرت صفحة Roland Quandt أحدث الصور المسربة لحافظة LED View Cover المخصصة لهاتف Galaxy Note 20، والتي سلطت الضوء على الملامح الأولى لتصميم الهاتف من الجهة الخلفية.

تتجه العملاق الكوري الآن للتركيز على الإنتهاء من تطوير هاتف Galaxy Note 20 إستعداداً للإعلان عن هذا الإصدار قبل نهاية هذا العام، واليوم تظهر أول الصور الحية لحافظة مخصصة للهاتف، والتي تؤكد على تصميم الكاميرة الخلفية الذي يأتي بحجم كبير وفقاً للقطع الذي يظهر في الحافظة، وهو تصميم يحاكي كاميرة Galaxy S20 Ultra.

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ومن المتوقع أن تقدم سامسونج أكثر من إصدار من سلسلة Note 20 هذا العام، على أن يتميز أحدث الإصدارات بنفس إعدادات الكاميرة المميزة لهاتف Galaxy S20 Ultra، أيضاً يظهر في الجانب الأيمن للحافظة أكثر من قطع خاص بأزرار الهاتف، وهو تصميم مختلف عن سلسلة Note10 التي جاءت بأزرار الهاتف في الجانب الأيسر.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أكدت على أن سامسونج تقدم هاتف Note 20 برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لحافظة Galaxy Note 20 تقدم لمحات عن تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.