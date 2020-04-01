دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن إستحواذها على تطبيق الطقس Dark Sky ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل اليوم عن إستحواذها على تطبيق الطقس Dark Sky، كما أكدت الشركة على خططها لإغلاق الإصدار الخاصة بمنصة Android وWear OS في الأول من يوليو.

يعد تطبيق Dark Sky أحد أشهر التطبيقات المخصصة للطقس على منصتي الأندوريد وiOS، أيضاً يعد التطبيق أحد أدق التطبيقات المخصصة للتنبؤ بالأحوال الجوية.

أيضاً سيتوفر تطبيق Dark Sky خلال الفترة القادمة لمنصة iOS في متجر تطبيقات ابل، بينما سيتم إزالة التطبيق من منصة الأندوريد وWear OS في الأول من يوليو، لذا لن يتوفر التطبيق للتحميل على الأنظمة الأساسية، بينما سيتم رد قيمة الإشتراك للمستخدمين.

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من جانب أخر يستمر تطبيق Dark Sky لتوقعات الطقس، والخرائط في العمل على المتصفح حتى الأول من يوليو، كما يستمر الموقع على شبكة الإنترنت لدعم مستخدمي منصة iOS، وتستمر أيضاً الواجهة البرمجية في العمل حتى نهاية العام المقبل.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ابل إستحوذت على تطبيق Dark Sky لتعزيز تطبيق الطقس الخاص بالشركة، حيث إستطاعت ابل إستخدام بيانات Yahoo، وقناة Weather لدفع المعلومات وتشغيل تطبيق الطقس على منصة الشركة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعلن عن إستحواذها على تطبيق الطقس Dark Sky ظهر على التقنية بلا حدود.