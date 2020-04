دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady فيروس فيروس كورونا | 7 امور يستطيع صناع الافلام والمصورين القيام بها في المنزل

يستمر فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء العالم، ومثل الكثير من الصناعات الأخرى تلقى مجال صناعة الأفلام ضربة قوية وموجعة حيث تم إلغاء او تأجيل جميع المشاريع الكبيرة والصغيرة ولا يوجد شيء للقيام به لمدة اسبوعين على الأقل، لذلك للإستفادة الكبرى من هذه المشكلة إليك 7 أشياء يمكنك القيام بها كصانع افلام او مصور حتى تعود الامور الى سابق عهدها.

بدلاً من الاستلقاء على الأريكة ومشاهدة نتفليكس طوال اليوم بسبب فيروس كورونا

يجب عليك الحفاظ على مستوى الإنتاجية عن طريق العمل بشكل يومي على بعض

المشاريع الشخصية. 1. تنظيف وتنظيم المعدات الخاصة بك

ربما يكون هذا هو الشيء الأول الذي نهمله كمصورين، اننا تستخدم الكاميرا والعدسات

والإضاءة لكننا لا نهتم بها بقدر ما ينبغي، خصص بعض الوقت لتنظيف كل المعدات،

حتى تكون جاهز عندما تعود للتصوير، كما أنها مناسبة رائعة لبدء التفكير في كيفية

تنظيم معداتك وتخزينها ونقلها وتعبئتها بكفاءة أكبر.

2. ترتيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأرشفة المشاريع

فيروس كورونا له ايجابية ويدة وهي الوقت، اصبح لديك ما يكفي من الوقت لترتيب وارشفة

ملفاتك وتحديث نظام التشغيل، في الواقع هناك أسباب وجيهة لذلك وهي أنك تعمل دائمًا

على مشروع، ويجب على الكمبيوتر الخاص بك إنجاز المهمة وليس لديك ثلاثة أيام

لإعادة تثبيت جميع البرامج والمكونات الإضافية بالكامل.

إنها فرصة رائعة لاعادة ترتيب محطة العمل لديك، يمكنك أيضًا اغتنام هذه الفرصة

إنها فرصة رائعة لاعادة ترتيب محطة العمل لديك، يمكنك أيضًا اغتنام هذه الفرصة

لتنظيف محركات الأقراص الثابتة وأرشفة المشاريع وتوفير بعض المساحة،

لذلك عندما تأتي بالمزيد من المشاهد لاحقًا سيكون نظامك سريع مع مساحة تخزين كافية. 3. العمل على Showreel جديد

نحن في أوائل عام 2020، ومعظمنا على الأرجح لم يقم بتحديث الـ Showreel

لعرض اعماله حتى الآن، الخبر السار هو انه قد اصبح لديك الآن بضع ساعات للعمل

على شوريل جديد للسنة القادمة، اغتنم هذه الفرصة.

4 . تعلم اشياء جديدة اثناء الحجر بسبب فيرورس كورونا

صناعة الأفلام مهمة صعبة للغاية، بعد العمل لمدة 12 ساعة فإن قراءة كتاب

أو تجربة تقنيات جديدة لن تكون على رأس قائمة اولوياتك للامور التي تريد القيام بها. اقرأ ايضاً | 4 سلبيات وايجابيات لـ العمل الحر ” فريلانسر ” في المجالات الإبداعية

أثناء العمل كمستقل، يجب أن تستمر دائمًا في تعلم أشياء جديدة وإتقان مهنتك،

الاغلب لا يجد الوقت الكافي لرفع مستوى حرفيته او لتعلم مهارة جديدة أو مشاهدة

بعض دروس الفيديو حول البرامج الجديدة والتحديثات، وباء كورونا يوفر لك

الكثير من الوقت لتعلم امور جديدة. 5. المشاريع الشخصية والعلامات التجارية

وماذا عن هذا المشروع الخاص الذي كنت تعمل عليه منذ شهور؟ قد يكون من الجميل

التوقف عن التفكير والبدء في العمل على شيء كنت تفكر فيه لبعض الوقت.

أيضًا إذا كنت بطيئًا في نشر المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي فيمكنك الاستمتاع

أيضًا إذا كنت بطيئًا في نشر المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي فيمكنك الاستمتاع

بوقت الفراغ لإعداد بعض المحتوى الذي ستنشره خلال الايام القليلة القادمة،

لا تتوقف عن الإبداع، وابدأ في فعل الأشياء التي كانت تنتظر على الهامش لفترة طويلة. 6. التمارين الرياضية والاسرة

خلال “الأوقات العادية” لدينا جميعًا أعذار ممتازة لعدم القيام بأي تمرين رياضي،

أعتقد أن العذر الابرز هو “ليس لدي وقت لممارسة الرياضة”، حسنًا لديك الآن

لذا قم ببعض تمارين الضغط في المنزل أو أي رياضة تحبها، يجب عليك الحصول

على اللياقة الكاملة قبل أن تعود لميدان العمل.

كما أن الشيء العظيم الذي يمكنك القيام به هو قضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك،

كما أن الشيء العظيم الذي يمكنك القيام به هو قضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك،

يمكنك الاتصال عن طريق سكايب او الكتابة لأحبائك أو بعض الأصدقاء الذين لم تتحدث

معهم لفترة طويلة. 7. الاسترخاء

خذ بعض الوقت للاسترخاء، يعاني الكثير من صانعي الأفلام المستقلين بسبب الإرهاق

جراء كمية العمل المجنون الذين يقومون به يوميًا، كم مر عليك من الوقت لم تأخذ فيه

إجازة من العمل؟

إن ثقافة الانتاجية الضخمة التي تراها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي تحرقك

إن ثقافة الانتاجية الضخمة التي تراها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي تحرقك

من الداخل، لذلك يجب أن تشعر بالذنب لأخذ استراحة محارب، تذكر انه في النهاية

ليس لديك الكثير من الخيارات في ظل هذا الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19،

تنفس واستمتع واعمل وتعلم وحافظ على صحتك وصحة محيطك عن طريق البقاء في المنزل.

