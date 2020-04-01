شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية: ١١٢ حالة اشتباه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت ١١٢ حالة اشتباه.

وأوضحت في بيان اليوم الاربعاء، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت ٧ حالات، بينها حالتا وفاة.

وأشادت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية، بالمجهود الذي تبذله الكوادر الصحية بمراكز العزل، والذي أثمر شفاء إحدى الحالات وخروجه من مركز للعزل في ولاية الخرطوم.

وأشارت إلى متابعة ٢٨٣٣ شخصا قدموا للسودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم ٢٥ يناير الماضي.