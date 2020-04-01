دعوة الجميع للمشاركة في حملة «عطاء في عملي، وسلامة في بيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات عن الفخر بانجاز أضخم مختبر على مستوى العالم خارج الصين خلال 14 يوماً.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية الدورية حول تطورات فيروس كورونا المستجد،الأربعاء، «فخورون بإنجاز جديد يضاف إلى القطاع الصحي في الدولة، والمتمثل في إنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خلال 14 يوماً خارج الصين لفحص وتشخيص الإصابة بالفيروس». وأضافت: «الهدف من المختبر زيادة وتسريع التشخيص، حيث يجري المختبر الآلاف منا الاختبارات يومياً، ولديه القدرة على الكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها والمخالطين، والكشف عن مسببات الأمراض الجديدة مستقبلاً».

وأشارت الحوسني إلى أنه إلى جانب «وقاية»، هناك مركز اتصال يقدم كل المعلومات من خلال التنسيق مع مراكز الاتصال الصحية في الدولة لتقديم الإرشادات والإجراءات من خلال الرقم المجاني 800-WEQAYA. وتوجهت الحوسني برسالة خاصة لبركة بيوتنا ودولتنا، وقالت: «أمهاتنا وآباؤنا، بعدنا عنكم حرصاً وليس تقصيراً، وحرصاً على سلامتكم وصحتكم، ونعلم بأن الوقت والظروف استثنائية للأمهات والآباء،ونحن نقدر المسؤولية الكبيرة عليهم داخل الأسرة من عمل وتعليم وتدبير شؤون الأسرة وغيرها». وأضافت «إخواننا وأخواتنا من الفئات المساندة هم أكثر الفئات التي تستخدم الأدوات المنزلية، ومن يستقبل ويتعامل مع الطلبات الخارجية، ويساندوننا في توفير البيئة الصحية في المنازل، ومسؤوليتنا توعيتهم بالإجراءات الوقائية والحرص على اتباعهم الممارسات الصحية».

وحيّت الحوسني كل العاملين والموظفين في مختلف القطاعات من منازلهم أو من الميدان، وقالت:«بالتزامكم العمل مستمر، وصحة وسلامة موظفينا أولوية، واستمرارهم في أداء مهامهم لا يتعارض مع الأخذ بالاشتراطات الصحية والوقائية».

ودعت الجميع للمشاركة في حملة «عطاء في عملي، وسلامة في بيتي». ورداً على سؤال تأثير الإصابة بالفيروس على أصحاب الأمراض المزمنة، قالت: «الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي هم أكثر فئة تتعرض مع الأسف لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ويجب عليهم الحرص بصورة أكثر على اتباع التعليمات الصحية والتباعد الجسدي».

وحول الإجراءات المتبعة مع الحالات المتوفاة بسبب الفيروس، قالت: «يتم التعامل مع الحالات المتوفاة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية للمسلمين، أو تعاليم الأديان المختلفة، مع مراعاة اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة في هذا الصدد».

وأكدت أنه لاتوجد حتى الآن دراسات تثبت انتقال «كوفيد 19» من الأشخاص للحيوانات والعكس، وإذا كان الشخص مصاباً بأي أعراض ينصح بعدم التعامل المباشر مع الحيوانات.