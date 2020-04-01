دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت رويترز عن تراجع عملاقة الطباعة زيروكس عن إتمام مفاوضات صفقة الاستحواذ العدائي والإندماج مع شركة hp بقيمة 35 مليار دولار وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت زيروكس قد أعلنت بداية مارس الماضي أنها ستؤجل اجتماعها مع مساهمي HP للتركيز على تعامل الشركة مع أزمة فيروس كورونا، واليوم لم تعد مهتمة بمواصلة الصفقة.

هذا التراجع يمثل نصراً لـ Enrique Lores المدير التنفيذي لشركة HP والذي طالما واجه حملات استحواذ عدائي منذ تسلّمه منصبه. وبنفس الوقت هو هزيمة لـ John Visentin المدير التنفيذي لشركة زيروكس والذي كان يعمل سابقاً في HP و IBM.

وعلى مستوى المستثمرين فإنها صدمة كبيرة للمستثمر الشهير كارل إيكان الذي يملك حصة في الشركتين وكان من دعاة إتمام الاندماج.

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وكانت زيروكس تتحضر لإقناع مجلس إدارة HP خلال مؤتمرها السنوي مع المساهمين في مايو المقبل، لكنها الآن تخلت عن هذه الخطط وأيضاً عرضها المالي للمساهمين الذي كان سيشتري الشركة بقيمة 35 مليار دولار تتوزع ما بين نقداً وأسهم.

وعبّرت زيروكس عن إحباطها لحدوث ذلك، لكنها بنفس الوقت تضع الأولوية لصحة وأمان وسلامة موظفيها والزبائن والشركات ومجلس الإدارة، واستجابتها لأزمة كورونا فوق كل اعتبار.

ولعلّ أزمة كورونا ستؤجل إعادة ضغط زيروكس على HP حتى ربيع العام المقبل في مؤتمرها السنوي للمساهمين.

التدوينة زيروكس تتراجع عن عرض الاندماج مع HP بقيمة 35 مليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.