دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Ubisoft تعلن عن إطلاق ألعاب مجانية لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت Ubisoft حملة لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل مع إنتشار فيروس COVID-19 من خلال إطلاق مجموعة من الألعاب بشكل مجاني للمستخدمين.

في إطار جهود الكثير من الشركات لمكافحة إنتشار فيروس COVID-19، أعلنت شركة Ubisoft عن منح ألعاب مجانية للمستخدمين على مدار شهر من الآن، إلى جانب فرصة لتجربة ألعاب أو الحصول على عروض وخصومات على بعض الألعاب.

ولقد قدمت الشركة خلال الفترة الماضية الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب من لعبة Rayman Legends بشكل مجاني للمستخدمين على Uplay حتى 3 من أبريل.

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ومن المقرر أن تقدم الشركة العروض المجانية للألعاب عبر موقع Ubisoft’s Free Events، أيضاً يمكن للمستخدمين التعرف على مزيد من عروض الشركة عبر الإشتراك في Uplay Plus.

المصدر

هذا الموضوع Ubisoft تعلن عن إطلاق ألعاب مجانية لتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل ظهر على التقنية بلا حدود.