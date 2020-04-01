دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قبل عام من الآن استعرضت سناب شات ميزة سمتها App Stories والتي كانت تتيح للتطبيقات أن تنشر القصص التي يتم إنشائها ضمن سناب شات، لتظهر في تلك التطبيقات الخارجية.

وفي البداية ستدعم سناب شات فقط أربعة تطبيقات هي Triller, Squad, Hily, و Octi، وتقول الشركة أنها ستدعم المزيد من التطبيقات لاحقاً بدون أن تحدد إطار زمني.

وبهذه الحالة فإن مستخدمي سناب شات الذين يستخدمون ميزة App Stories يمكنهم ربط حساباتهم من تلك التطبيقات مع حساب سناب شات والنشر على تلك التطبيقات مباشرة من ضمن سناب شات.

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وستظهر القصص في تلك التطبيقات بشكل مشابه لما تظهر في سناب شات من حيث فلاتر الوجه والرسم على الصور والفيديوهات وغيرها، وتدعم سناب شات السماح ببقاء القصص لفترة تصل حتى 7 أيام، بدلاً من 24 ساعة المعتادة.

تستفيد سناب شات من هذه الميزة بأنها ستتيح محتواها لتطبيقات شهيرة وكبيرة لها شعبية لاسيما في مجالات الموسيقى والمشاهير وحتى المكالمات الجماعية والمواعدة والواقع المعزز، بالتالي تساعدها في زيادة عدد مستخدميها النشطين.

التدوينة سناب شات تسمح بنشر القصص إلى التطبيقات الخارجية ظهرت أولاً على عالم التقنية.