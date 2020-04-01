ارتفاع ضحايا كورونا في السعودية والمغرب

مراسلون / الخليج 365

ارتفع الأربعاء، عدد ضحايا فيروس كورونا في السعودية والمغرب، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1720.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة ارتفاع الوفيات أيضا إلى 16 عقب تسجيل 6 حالات جديدة.

Advertisements

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 37، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حصيلة الإصابات إلى 638، إثر تشخيص 21 حالة جديدة.

وأفاد الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المغربية أنه تم كذلك تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 26 شخصا.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.