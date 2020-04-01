"الشبكة السورية" توثق مقتل 145 مدنياً خلال مارس المنصرم

أنقرة/الخليج 365
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 145 مدنياً في سوريا إثر الهجمات والاشتباكات التي شهدتها البلاد خلال مارس/آذار الماضي.
وأضافت الشبكة المعنية بالكشف عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وروسيا على الأراضي السورية في تقرير لها حول ضحايا المدنيين السوريين في مارس/آذار 2020، أن من بين القتلى المدنيين 28 طفلا و16 امرأة.
وأوضح التقرير أن قوات النظام المدعومة روسياً وإيرانياً، قتلت الشهر الماضي 36 مدنياً، بينهم 5 أطفال و3 نساء.
في المقابل، تسببت الغارات الروسية بسوريا، خلال الفترة ذاتها، بمقتل 19 مدنياً بينهم طفلان و7 نساء.
أما اعتداءات تنظيم ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، فقد أودى بحياة 12 مدنيا سوريا، بينهم طفلان.
وأفاد التقرير أن المجموعات المسلحة المناهضة للنظام السوري، تسببت بمقتل مدنيين، فيما تسببت الأطراف الأخرى (لم تذكرها)، بمقتل 76 مدنياً.
جدير بالذكر أن سوريا شهدت مقتل 707 مدنياً منذ مطلع العام الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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