مصر.. إصابة زوجة وابنة أول طبيب توفى بكورونا

القاهرة / الخليج 365



أعلنت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، إصابة زوجة وابنة أول طبيب مصري توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفتا "اليوم السابع" و"الوطن" الخاصتان، أن أمل محمد عرفة، زوجة الطبيب المتوفي أحمد اللواح، وابنتهما إسراء أصيبتا بفيروس كورونا.

ومساء الثلاثاء، نقلت زوجة وابنة الطبيب المتوفى إلى "مستشفى أبو خليفة" للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرقي مصر) لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتوفى فجر الإثنين، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر في بورسعيد (شمال شرق)، ليكون أول طبيب مصري يتوفى إثر إصابته بالفيروس.

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ونعت وزارة الصحة، اللواح (57 عامًا)، وقال المتحدث باسمها خالد مجاهد، في بيان سابق، إن "الحالة الصحية للطبيب شهدت تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في وقت مبكر من صباح الإثنين".

كما نعت نقابة الأطباء المصرية، في بيان الإثنين، أحمد اللواح، ولقبته بـ"أول شهيد للواجب من الأطباء بمصر".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 710 مصابا بينهم 157 متعافيا، و46 حالة وفاة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.