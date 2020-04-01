أمانة_عسير توزع المعقمات على رجال الامن

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قامت أمانة منطقة عسير بإنتاج عبوات الجل المعقم في مختبراتها بمدينة أبها الحاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء وتصريح وزارة الصحة كخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد
وكما قامت الأمانة في خطوتها التالية بتوزيع الجل المعقم على رجال الأمن أثناء فترة منع التجول، بوسط مدينة أبها وضواحيها وحثتهم على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
تأتي هذه الخطوة استشعاراً بالمسؤولية الوطنية لمواجهة فايروس كورونا المستجد،
و تعد هذه المبادرة استمرارًا لجهود الأمانة وإجراءاتها الاحترازية والوقائية المبذولة لمواجهة فايروس “كورونا “، واستكمالاً للمبادرات المجتمعية لأمانة منطقة عسير.
مؤكدةً أنها تكثف جهودها وفق إستراتيجية وقائية لمواجهة فايروس “كورونا ” بالتعاون مع جميع الجهات المختصة ومن خلال تكثيف الجولات الميدانية والرقابية، بالأمانة و بلدياتها .
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