“يويفا” يفرض غرامات على الأندية الإسبانية

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في اجتماعها الأخير، الذي تناول المنافسات الأخيرة في الدوريات الأوروبية، فرض غرامات وعقوبات على عدة فرق بينها أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا، بسبب مواجهاتها في دوري الأبطال، وعلى خيتافي وإسبانيول بسبب مواجهتي الفريقين في الدوري الأوروبي.

وتم تغريم أتلتيكو عن مباراته على ملعب ليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال 24 ألف يورو بسبب إغلاق منطقة مرور الجمهور، كما غرم النادي الإنجليزي ثلاثة آلاف و250 بسبب إشعال شماريخ خلال لقاء إياب دور الـ16 على ملعب أنفيلد، بعد الفوز 3-2 في الوقت الإضافي على “الريدز”.

وسيتعين على فالنسيا دفع 15 ألف يورو للنزول متأخراً لأرض الملعب في مواجهة ذهاب دور الـ16 أمام أتالانتا، وتم تغريم النادي الإيطالي ثمانية آلاف و500 يورو بسبب إشعال شماريخ.

وفرضت نفس الغرامة لنفس السبب على برشلونة في مواجهته مع نابولي الإيطالي في سان باولو.

وتم تغريم النادي الإيطالي 12 ألف يورو بسبب استخدام أقلام الليزر و15 ألف بسبب النزول متأخراً إلى الملعب.

Advertisements

وتم تغريم مانشستر سيتي 3 آلاف يورو بسبب مخالفة لائحة المعدات في مباراة ذهاب نفس الجولة بدوري الأبطال التي أقيمت في 26 فبراير (شباط) على ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد.

وفيما يتعلق بمباريات دور الـ32 بالدوري الأوروبي، تم تغريم خيتافي ثمانية آلاف يورو بسبب إغلاق منطقة مرور الجمهور في مباراة الذهاب أمام أياكس الهولندي الذي سيدفع 25 ألف يورو بسبب إلقاء الجماهير لأشياء في الملعب وبسبب تدمير مقاعد في المدرجات بملعب ألفونسو بيريز.

وبشأن مباراة الإياب على ملعب يوهان كرويف، سيدفع خيتافي 7 آلاف يورو بسبب سوء السلوك، وسيدفع أياكس 23 ألف و750 يورو بسبب سوء السلوك وإلقاء أشياء في الملعب.

وتم تغريم كلوج الروماني بثلاثة آلاف و500 يورو بسبب إشعال شماريخ في مباراة الذهاب أمام إشبيلية وتم تحذيره عن سوء السلوك في مباراة الإياب على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف البرازيل يتيكينيو سواريز لاعب بورتو ثلاث مباريات بعد مباراة دور الـ32 بالدوري الأوروبي وإيقاف إيمري تشان لاعب بروسيا دورتموند مبارتين بعد مباراة دوري الابطال أمام باريس سان جيرمان.