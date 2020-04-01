«المسؤولية المجتمعية» و«الاقتصاد».. سر «التجربة السويدية» مع كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



في الوقت الذي فرضت فيه دول أوروبية عدة إجراءات صارمة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتعيش الكثير من المدن في ظل إجراءات الإغلاق الكامل، تعاملت السويد بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى وسمحت لمواطنيها بالمضي قدماً في حياتهم العادية. فبعد شتاء طويل، أصبح الجو دافئاً وملائماً للبقاء خارج المنازل في ستوكهولم والعديد من المدن الأخرى. وأصبح من الشائع مشاهدة عائلات تتنزه في الحدائق العامة، وتتناول مثلجات الآيس كريم. ولا يمكن مقارنة الوضع في السويد بغيرها من الدول الأوروبية، ففي الدنمارك المجاورة تم حظر التجمعات في مكان واحد لأكثر من 10 أشخاص، وفي بريطانيا ليس من المفترض أن تقابل أي شخص لا يعيش في منزلك.

وتشير الإحصاءات إلى أن نصف سكان ستوكهولم تقريباً لا يتوجهون إلى مقرات عملهم ويعملون عن بعد. لذلك انخفض عدد مستخدمي المواصلات العامة إلى أكثر من النصف. وعلى الرغم من تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، استمرت الحضانات في العمل بالشكل المعتاد. كما حذر رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين من مواجهة العديد من الأسابيع الصعبة المقبلة، وقال إن التجمعات ستقتصر على 50 شخصاً، إلا أن هذا لا يشمل أماكن مثل المدارس والمطاعم وصالات الرياضة.

ووفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لم يكن هناك سوى 14 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي لكل مليون شخص في السويد، وهو أقل بكثير من إيطاليا (192) وإسبانيا (157). لكن الاعتماد على هذه الإحصائيات يمكن أن يكون مضللاً. فعلى الرغم من أن معدل الوفيات في السويد قد يبدو منخفضاً بشكل لافت للنظر، فقد يكون ذلك لأنه نجح فقط في تأخير - بدلاً من منع - تفشي الفيروس القاتل.

وتشير بعض الآراء التي تنتقد طريقة تعامل الحكومة السويدية مع«كوفيد 19»، إلى أن معدل الإصابة الحالي في السويد مرتفع نسبياً بالفعل. إذا نظرنا إلى عدد الحالات المبلغ عنها لكل 100،000 من سكان السويد، فهذا أكبر من عدد الحالات في المملكة المتحدة (33.8). وبالتالي فإن استراتيجية الحكومة السويدية لا تتوافق جيداً مع العديد من المواطنين. وقبل أيام نشر أكثر من 2000 باحث جامعي سويدي خطاباً مشتركاً يشكك في تعامل الحكومة مع فيروس كورونا المستجد، وقالت سيسيليا سودربرغ-نوكلير، الباحثة في علم المناعة بالفيروسات: نحن لا نختبر ما يكفي من الأشخاص، ولا نتبع إجراءات العزل المفروض، ولا نعرف العدد الفعلي من الأشخاص حاملي الفيروس، إنهم يقودوننا إلى كارثة.

فريدريك إلغ، أستاذ علم الفيروسات في جامعة أوميا، قال: يجب العمل على عزل ستوكهولم، نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تبذل قصارى جهدها للحد من العدوى. هذا أمر خطير.

في استطلاع حديث نشرته صحيفة «سفينسكا داجبلاديت» قال أكثر من نصف السويديين المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن استجابة بلادهم للفيروس التاجي كانت متوازنة حتى الآن. مشيرين إلى أن السلطات نصحت المواطنين بالتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل، وحثت أولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً على العزل الذاتي. ونقلت الصحيفة عن كبير أخصائيي الأوبئة في السويد، يوهان جيسكي (مستشار لوكالة الصحة السويدية الحكومية) قوله: إن السويد خارجة عن المشهد الأوروبي، وأعتقد أن هذا أمر جيد. مؤكداً أن دولاً أوروبية أخرى اتخذت إجراءات سياسية وغير مدروسة بدلاً من تلك التي يمليها العلم.

بعض التفسيرات التي طرحت للطريقة السويدية في التعامل مع جائحة كورونا كانت الرغبة في حماية الاقتصاد السويدي. بفضل الحالة الأولى المتأخرة نسبياً للعدوى في البلاد، تدرك الحكومة جيداً التأثير الاقتصادي المدمر الذي قد يترتب على فرض حظر على الطراز الإيطالي على البلاد. ولكن هناك أيضاً سمة سويدية رئيسية أخرى قد تكون مسؤولة عن ذلك وهي ثقة الحكومة في تحمل المواطنين مسؤوليتهم المجتمعية إذ لا تزال السويد دولة ذات قيادة مجتمعية للغاية، خاصة بعيداً عن المدن. ويعتقد الناس اعتقاداً راسخاً أن المجتمع يأتي أولاً، وليس الفرد.