شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيبة بفيروس كورونا بمدينة الكوت العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة واسط العراقية، اليوم الأربعاء، اصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيبة مقيمة فى مستشفى الزهراء العام فى الكوت، وقال الناطق الاعلامى فى صحة واسط حيدر الطائى، فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ إن طبيبة مقيمة في الحجر الصحي التي خصصت للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الزهراء العام في الكوت، أصيبت، نتيجة لمخالطتها المرضى.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس للعاملين في المستشفى مع اخضاع المصابة للحجر والعلاج الطبي.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة ، وحالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا " المستجد لأبناء الجاليات العراقية في مختلف دول العالم اليوم .

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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ، أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه تم تسجيل حالة وفاة في هولندا و سبع حالات إصابة لأبناء الجالية العراقية موزعة في كل من : "هولندا - حالتان - ، و كندا - حالتان ، والسعودية - حالتان من المعتمرين ، وإيطاليا حالة واحدة .

وأشار إلى أن العدد الكلي لعدد الإصابات للعراقيين في عموم العالم بلغ 63 حالة ، وأن حالات الوفاة بلغت ثلاث حالات فقط ، اثنتان منها في بريطانيا وواحدة في هولندا .

وكان مجلس القضاء الأعلى فى العراق،أعلن اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا.

وذكر بيان للمجلس أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق فى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزى من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطى منذ 20 مارس حتى 1 أبريل".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتى انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".