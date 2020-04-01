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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تكشف تفاصيل هاتف Galaxy M11 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy M11 الجديد.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.4 بوصة وبدقة وضوح 720×1560 بيكسل.
يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، في حين توجد في الجهة الخلفية ثلاث كاميرات: العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة ثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل. وعلى الجهة الخلفية يوجد مستشعر بصمة الأصابع أيضا.
ينبض بداخل الهاتف معالج ثماني النوى بسرعة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات microSD.
يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير يتم شحنها عبر منفذ (USB-C)، وبقدرة 15 وات لتستمر بالعمل لمدة يومين.
يشار إلى أن إل جي إلكترونيكس وسامسونج للإلكترونيات علقتا العمل داخل مصنعيهما في روسيا بعد إعلان موسكو عن الإجازة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت إل جي إلكترونيكس قد قررت تعليق تشغيل مصنعها للتلفزيونات ومكيفات الهواء في البرازيل حتى يوم 3 أبريل/نيسان الجاري كجزء من إجراءات الوقاية لموظفيها.
وسبق أن أعلنت إل جي إلكترونيكس وقف تشغيل مصنعها لغسالات الملابس في ولاية تينيسي الأمريكية حتى يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، وكذلك مصنعها لقطع غيار السيارات في مدينة ديترويت الأمريكية حتى يوم 14 أبريل/نيسان الجاري.
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