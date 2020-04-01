محمد بن راشد: رسالتنا عبر سفرائنا: نحن أقوى مجتمعين ومتحدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -عقد اجتماعاً عن بُعد مع عبدالله بن زايد وعدد من السفراء

دبي: ”الخليج 365”

ترأّس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً عن بُعد مع سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين في الخارج، عبر تقنية الفيديو، اطلع سموّه، خلاله، على أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات، في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

كما اطلع سموّه، على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها سفارات الدولة في الخارج، لضمان أمن المواطنين وسلامتهم في الدول المضيفة، من طلبة ومرضى وزوار، والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم، والاطمئنان على صحتهم، وتلبية كل احتياجاتهم. وكذلك دور بعثات الدولة الدبلوماسية، في توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية التي تمد يد العون لكل الشعوب، من دون التمييز، على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وبمعزل عن أي اعتبارات سياسية.

كما أثنى سموّه، على جهود غرفة العمليات في وزارة الخارجية، التي أشرفت على التواصل مع كل مواطني الدولة في الخارج، وقامت بكل الترتيبات اللازمة، لإعادتهم إلى الإمارات.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «جهود وزارة الخارجية وكوادرنا الدبلوماسية محل تقدير. ونرسل رسالة إلى العالم عبرهم، أننا ندعم أي جهود دولية مشتركة وأي تعاون عالمي، لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذا الوباء على البشرية».

مضيفاً: «رسالتنا إلى دول العالم، عبر سفرائنا: نحن أقوى مُجتمعِين ومتحِدين ومتعاونين. والعالم بعد هذا الوباء، يحتاج إلى منظومة تعاون مختلفة ومتطورة وسريعة».

وأكد سموّه: «كوادرنا الدبلوماسية أثبتوا كفاءة استثنائية، ونحيي جهودهم، ونوصيهم بالاهتمام بصحتهم وصحة فرق عملهم وأسرهم، في كل أنحاء العالم. وجهود الشيخ عبدالله، وسفراء الدولة بالخارج، وغرفة العمليات، ضمن الوزارة، كانت سريعة واستباقية، وأظهرت استعداداً كاملاً للتعامل مع الظروف كافة». موضحاً سموّه أن «دولة الإمارات فريق واحد داخلياً وخارجياً، ومواطنو الإمارات لهم أولوية دائمة داخلياً وخارجياً. والأزمة أظهرت كفاءات أبناء الإمارات».

لافتاً إلى أن «إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة، تم بكل سلاسة. ومن بقي منهم لظروف استثنائية، هم محل رعاية مستمرة ودائمة. المواطن مواطن أينما كان».

وضم الاجتماع عن بُعد الذي عقده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد: يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وعبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى أستراليا، وحفصة عبدالله العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنصور عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وماجد حسن السويدي، سفير الدولة لدى مملكة إسبانيا، وشيماء قرقاش، نائبة رئيس بعثة الإمارات في الولايات المتحدة.

وفي الختام، حرص صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، على تأكيد أهمية توفير بيئة عمل صحية وسليمة، واتخاذ التدابير الاحترازية كافة في هذا الخصوص، والحفاظ على سلامة العاملين في السفارات، وتوفير الدعم لهم ولعائلاتهم، ومتابعة أوضاع المواطنين والمقيمين في الدولة، ممن لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الإمارات، في ظل الإغلاقات وتعليق الرحلات الجوية. مشدداً سموّه على ضرورة ممارسة بعثات الدولة في الخارج دورها الدبلوماسي على أكمل وجه، وتقديم كل الخدمات التوعوية واللوجستية للمواطنين، وحثهم على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدول التي يقيمون فيها، وأن يكون كل إماراتي في الخارج، خير سفير لبلده، عبر المشاركة في الجهود المحلية والتطوعية في مقاومة الوباء وضمان سلامة المجتمعات والناس.

فيما أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، أن قيادة دولة الإمارات، على رأسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على ترسيخ نهجها الدبلوماسي، بالتعاون مع جميع دول العالم، في مدّ يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، وتطوير التعاون الدولي وترسيخه، وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم اليوم.

كما توجه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بالشكر الجزيل إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مشيداً بحرص سموّه، على متابعة مفاصل العمل الحكومي والمؤسسي، بالإشراف المباشر على عمل الطواقم الوزارية والإدارية والتنفيذية، وتوفير التسهيلات والدعم الفني واللوجستي، لضمان استمرارية العمل والدراسة والإنجاز عن بُعد، بالقدر نفسه من الكفاءة والفاعلية، في هذه الأوقات الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

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كادر

مركز العمليات.. سرعة وكفاءة

ومنذ تفشي جائحة «كورونا»، قامت غرفة العمليات في وزارة الخارجية، بدور حيوي في التصدي لتبعات الوباء، وتقليص النتائج المترتبة عليه، وتسخير كل التسهيلات اللوجستية، لإجلاء المواطنين في الخارج، وضمان عودتهم إلى أرض الإمارات بأقصى سرعة. ويخطط المركز ويشرف على جميع عمليات إجلاء المواطنين في الخارج، وكذلك دعم البعثات الأجنبية في الدولة في إجلاء رعاياها، بوضع خطط إجلاء اتسمت بقدر عال من الكفاء والفاعلية والمرونة.

ومنذ بداية الأزمة، وحتى نهاية مارس، تم إجلاء وتنسيق عودة 1743 من موطني الدولة ورعاياها، عبر 39 عملية إجلاء.

ويعمل في مركز العمليات بالوزارة، بين 12 و 15 شخصاً في مناوبات على مدار اليوم، حيث تتلخص مهمتهم الأساسية، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، في الاستجابة لأي طلب عاجل أو طارئ، وغالباً ما تكون الحالات الطارئة خاصة بمواطني الإمارات في الخارج، حرصاً على ضمان سلامتهم.

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جهود إماراتية إنسانية

وعملت دولة الإمارات على ضمان سلامة سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج، باتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة طواقمها الدبلوماسية والقنصلية، وسلامة المراجعين، وتفعيل منظومة العمل عن بُعد في السفارات والقنصليات، وتوفير الدعم الاجتماعي والمادي والفني واللوجستي للموظفين، كما تواصلت مع المواطنين الموجودين خارج الدولة، للاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم، وحثهم على الالتزام بتعليمات وتوجيهات حكومات الدول التي يقيمون فيها، بما يكفل سلامتهم ووقايتهم، وتسهيل عودتهم إلى الإمارات.

وحرصت الوزارة على تفعيل خدمة «تواجدي»، إحدى أفضل الخدمات التي توفرها دولة الإمارات لمواطنيها في الخارج، لمتابعة شؤونهم وأوضاعهم أولاً بأول، وتقديم كل الخدمات لمساعدتهم على مواجهة أي ظرف، فضلاً عن تنظيم عودتهم إلى الإمارات، عبر التواصل المباشر معهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص.

وتجسيداً لسعي الإمارات تقديم الدعم والمساندة للدول الشقيقة والصديقة، استقبلت المدينة الإنسانية في أبوظبي، عدداً من رعايا بعض الدول الذين أجلوا من مقاطعة هوباي الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، بناءً على طلب دولهم، في إطار القيم الإنسانية التي تتبناها الإمارات بالوقوف إلى جانب المجتمعات، وتقديم كل أشكال المساعدة لها، وتخفيف المعاناة عنها خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. ونفذت عملية الإجلاء طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة، حيث شملت العملية 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة، بمشاركة فريق من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري. وحظي الرعايا بعناية صحية متكاملة طوال فترة الحجر الصحي، بما يتوافق مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، إلى حين التأكد من سلامتهم، وسط ثناء عربي وعالمي لهذه المبادرة الإنسانية.

كما حرصت القيادة الإماراتية على التواصل مع قيادات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيد استعدادها لتقديم كل ما يلزم، لمواجهة وباء «كورونا» وتوحيد جهودها مع جهود المجتمع الدولي، لاحتوائه والقضاء عليه، وتعزيز قدرات الدول لمواجهته.