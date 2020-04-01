صناديق التقاعد الأمريكية تعتزم ضخ 400 مليار دولار في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجحت مجموعة «جيه بي مورجان» المالية العملاقة قيام صندوق المعاشات التقاعدية الأمريكية بضخ 400 مليار دولار في أسواق الأسهم في الربعين المقبلين من العام الجاري للمساعدة في تعزيز أداء الأسواق الذي تعثر وتضرر كثيراً من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مذكرة للمستثمرين إن التذبذب الحاد الذي واجهته الأسواق الأمريكية في الأسابيع الماضية خفض أسعار الأسهم وجعل الكثير من مديري هذه الصناديق يؤجلون موعد موازنة محافظهم المتضررة قيمتها من الأوضاع. وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بحوالي 20% منذ بداية العام ليكون الربع الأول 2020 هو الأسوأ منذ عام 2008.

ورجحت المجموعة في المذكرة أن تبادر هذه الصناديق إلى إعادة موازنة محافظها الاستثمارية في الفصلين المقبلين بضخ سيولة تقدر بحوالي 400 مليار دولار في الأسواق، ولفتت إلى أن هذه التقديرات برأيها متحفظة حيث بادرت صناديق المعاشات التقاعدية لشراء أسهم بقيمة 200 مليار دولار في الربع الأول من 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وقالت إن هذا المبلغ يوازي بسعر اليوم في قيمته 600 مليار دولار.