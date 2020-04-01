صندوق بـ349 مليار دولار لدعم الشركات الأمريكية المتوسطة والصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، الشركات المتوسطة والصغيرة المتضررة من تبعات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاقتصادية على الاشتراك في برنامج الدعم الذي أطلقته الإدارة الأمريكية ضمن خطة الدعم التريليونية التي أقرتها الأسبوع الماضي، قائلا في بيان أن التسجيل في البرنامج سوف يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتصل قيمة البرنامج بحسب وزير الخزانة إلى 349 مليار دولار.

وبحسب بيان بتفاصيل البرنامج نشره منوتشين على حسابه في تويتر، يوفر البرنامج دعما يغطي تكلفة الرواتب والمزايا لموظفي الشركات لفترة تصل إلى 8 أسابيع. كما يمكن استخدام أموال الدعم لسداد الفوائد على الرهونات العقارية والإيجارات وخدمات المرافق.

وسيتم الدعم عن طريق قروض يمكن إعفاء الشركات كليًا من سدادها في حال لم تستغن عن موظفين وفي حال تم استخدام الأموال في تغطية الأمور المذكورة سابقًا، على ألا تقل النسبة الموجهة للرواتب والأجور عن 75% من إجمالي قيمة الدعم.

ويشترط البرنامج الاحتفاظ بالموظفين أو إعادة تعيين موظفين بشكل سريع، وسيقل حجم الإعفاء من الدين في حال تم خفض الرواتب أو انخفض عدد العاملين في الشركة.