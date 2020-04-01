محمد بن راشد: مواطنونا في الداخل أو في الخارج سيبقون محل عناية فائقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة للعالم تدعو للوحدة والتعاون، وذكر على حساب سموه في موقع التواصل تويتر أنه اطلع على جهود إعادة الطلبة الإماراتيين إلى وطنهم ورعاية من بقي منهم في الخارج.

وغرد: "رسالتنا لجميع دول العالم : نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين .. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة .. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".

وفي تعريدة أخرى:" عقدت اجتماعاً مع الشيخ #عبدالله_بن_زايد .. ومجموعة من سفرائنا بالاضافة لغرفة العمليات بوزارة الخارجية .. كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية .. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف ... لهم كل التقدير من كل الوطن".

وأكد سموه على سهر الجميع على رعاية المواطن في الداخل والخارج: "إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة .. ومن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .. فريقنا الداخلي والخارجي فريق قوي ... ومواطنينا في الداخل أو في الخارج سيبقون محل عناية فائقة"