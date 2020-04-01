نمو قوي في الرخص جديدة يؤكد ثقة الأعمال باقتصاد دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أظهرت نتائج بيانات «خارطة دبي للأعمال» التابعة لـ«دائرة التنمية الاقتصادية» ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة، على الرغم من حالة القلق المنتشرة في أرجاء العالم بسبب تفاقم أزمة وباء «كوفيد19» (فيروس كورونا)، فارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 59% في دبي بواقع 3953 رخصة خلال مارس/‏ آذار 2020 مقارنة بـ2479 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2019.

وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فايروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين مدن العالم؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، ما يعزز اختيار الإمارة كوجهة مثالية للبدء في ممارسة الأعمال.