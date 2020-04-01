دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لأول مرة تقنية جديدة تطلعك على مايعرفه فيسبوك عنك

أطلق القائمون على شركة فيسبوك، تقنية وأداة جديدة حملت اسم Download Your Data التي يمكنها أن تُطلع المستخدم عما تعرفه وتجمعه منصتي فيسبوك وانستغرام من معلومات عنه.

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وبحسب ما أورده موقع إنغادجيت، المتخصص في الأمور التكنولوجية، فأن فيسبوك تسعى لتكون أكثر شفافية مع مستخدميهم؛ حيث تتضمن المعلومات ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرًا أو المشاركات الخاصة بالإضافة إلى مثلا نوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلاً أو الرياضة أو الأزياء وما إلى ذلك من أمور.

ليس هذا وحسب بل تخبرك أيضًا أداة Download Your Data بنوعية الإعلانات التي يتم استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك؛ حيث مكنها أن تعمل على منصتي فيسبوك وإنستغرام أيضًا.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي تُشير خلاله عدة تقارير صحفية إلى أن مسؤولي شركة فيسبوك أُجبروا على ذلك بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.المزيد:

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