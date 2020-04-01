بعد 18 شهرًا من طرحه..غوغل توقف بيع هاتفها بيكسل 3

رصد موقع ذا فيرج المتخصص في الأمور التقنية، وقف شركة غوغل الأمريكية رسميًا، اليوم الثلاثاء، بيع هاتفها الذكي "بيكسل 3"، بعد 18 شهرًا من طرحها له في الأسواق.
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وأشار ذا فيرج التقني، في تقريره إلى أن كل من سيزور صفحة هاتف بيكسل 3 لشرائه، سيتم توجيهه تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية لمتجر "غوغل بلاي" للتطبيقات في إشارة إلى أن صفحة الهاتف الرسمية لم تعد متوافرة.
وكانت شركة غوغل قد أعلنت هاتفيها بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل في أكتوبر 2018؛ حيث لاقى إشادة بسبب إمكانياته ولكنه لم يجد صدى في سوق المبيعات بالصورة المتوقعة.
ويأتي قرار وقف مبيعات هاتف غوغل بيكسل 3 بعد توقف دورة هاتف بيكسل 2 قبل عام تقريبًا في 2019، أي بعد 18 شهرًا من طرحه لأول مرة ـ وهي نفس دورة هاتف "بيكسل 3" ـ
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موقع ذا فيرج التقني، أشار خلال تقريره إلى أن مسؤولي غوغل سبق ووعدوا أن يلقى هاتفي بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل، التحديثات حتى أكتوبر 2021.المزيد:
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