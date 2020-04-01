دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تطلق السماعة اللاسلكية AKG N400 بتقنية إلغاء الضجيج

أطلقت سامسونج سماعة لاسلكية عبر العلامة التجارية AKG أطقت عليها اسم AKG N400 لمنافسة سماعتها الأخرى Galaxy Buds.

قامت شركة سامسونج بكل هدوء ودون إعلان رسمي، بإطلاق السماعة اللاسلكية AKG N400 على متجرها الإلكتروني وعبر العلامة التجارية AKG التي تمتلكها وتُعد من أبرز العلامات التجارية في تطوير الأجهزة الصوتية عالميًا. وتضيف السماعة الجديدة ميزة إلغاء الضجيج أو الضوضاء على عكس مع سماعة الشركة Galaxy Buds التي تطلقها مع أحدث الهواتف الذكية.

تتميز سماعة AKG N400 ببطارية تدوم حتى 5 ساعات على شحنة واحدة، بإمكانها الزيادة إلى 6 ساعات عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم تقنية الشحن اللاسلكي. وتأتي بثلاثة ألوان؛ هي الأبيض، الأسود، والأزرق.

كانت سامسونج قد أطلقت سماعة Galaxy Buds+ مع إطلاق سلسلة جالكسي S10 قبل أكثر من شهر، وأتاحتها بسعر 150$. وقالت الشركة وقتها أنها مطورة بتقنيات AKG الصوتية. لكنها الآن قررت إطلاق سماعة جديدة من علامتها التجارية المتخصصة بالصوتيات تأتي مع ميزة عزل الضوضاء والتي لم تتوفر في سماعتها الأولى.

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عندما قامت سامسونج بإطلاق السماعة اللاسلكية Galaxy Bus+ قالت أنها فضلت وضع بطارية كبيرة فيها عوضًا عن إضافة ميزة إلغاء الضوضاء، حيث تستمر بالعمل على شحنة واحدة حتى 11 ساعة بتشغيل الملفات الصوتية، لكنها الآن قررت إضافة ميزة إلغاء الضوضاء على حساب حجم البطارية، لتوفر بذلك خيارات مختلفة للمستخدمين.

المصدر:

TizenHelp

التدوينة سامسونج تطلق السماعة اللاسلكية AKG N400 بتقنية إلغاء الضجيج ظهرت أولاً على عالم التقنية.