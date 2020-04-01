شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الأمم المتحدة يكشف افتقار قطر للتمكين السياسى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الاتحاد البرلماني الدولى وهيئة الأمم المتحدة تقريرا حول خريطة المرأة في السياسة عام 2020، مشيرا إلى احتلال الدوحة المرتبة 162 في فئة السيدات في المناصب الوزارية بينما تحتل المرتبة 166 في فئة النساء في المجالس التشريعية، مما يشير إلى عدم تطبيق الإمارة الصغيرة إلى أى إجراءات تساعد على التمكين السياسي للمرأة.
أوضحت الأمم المتحدة أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات حول العالم وعمليات صنع القرار السياسي، رغم الزيادة التي تشهدها، لكنها ما زالت لا تحقق الهدف المطلوب منذ صدور إعلان بكين في عام 1995 (وهو أهم جدول أعمال تم وضعه منذ 25 عاما من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين).
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة في وقت سابق قد نشرت دراسة حول التحيز ضد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وأظهرت الدراسة أن قطر من أكثر دول العالم تحيزا ضد المرأة إلى جانب باكستان ونيجيريا وزيمبابوي والأردن.
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