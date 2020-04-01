شكرا لقرائتكم خبر عن تجار الذهب بالأردن يتبرعون بنحو 422 ألف دولار لدعم جهود مكافحة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول أردنى عن تبرع تجار الذهب فى البلاد بمبلغ 300 ألف دينار (نحو 422 ألف دولار) لصندوق "همة وطن"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلى والمجوهرات الأردنى ربحى علان، إن التبرع يأتى لدعم جهود الدولة لحماية الوطن والمواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف، أن "الجميع اليوم مدعوون للوقوف مع الوطن لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر علينا"، مؤكدا إيمانه بقدرة الأردن على الخروج من هذه الأزمة بعزيمة أبنائه المخلصين.
وأكد أن هذا التبرع جزء من حملة التبرعات، التي ما زالت مستمرة.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أعلن مؤخرا عن تأسيس صندوق باسم "همة وطن" لدعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومواجهة تداعياته.
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