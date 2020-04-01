شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تفرج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا.
وذكر بيان للمجلس أن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق فى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزى من محكمة الجنايات بالإفراج والإفراج الشرطى منذ 20 مارس حتى 1 أبريل".
وأضاف أن "هذا الإجراء يأتى انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تفرج عن 600 محكوم وسجين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.