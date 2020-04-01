شكرا لقرائتكم خبر عن الزرفى: الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على إغلاق ملف النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفى، اليوم الأربعاء، إن حكومته المرتقبة ستعمل على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائى. وأكد فى بيان صحفى خلال استقباله وزير الهجرة ورئيس صندوق إعمار العراق "عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائى بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلى والتعايش المشترك". Advertisements وأضاف "سنطلق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية فى عموم العراق". وأشار الزرفي إلى تلقيه "إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية".

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