موريتانيا: أجهزة فحص كورونا القادمة من الصين "غير صالحة"

نواكشوط / محمد البكاي/ الخليج 365



قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، الأربعاء، إن أجهزة فحص فيروس كورونا التي جاءت من الصين قبل يومين "غير صالحة".



وأوضح الوزير في تصريح متلفز لفضائية "الموريتانية" الرسمية، أن الصين قدمت لبلاده مساعدات طبية، "من ضمنها أجهزة فحص غير صالحة".



وعزا الوزير الموريتاني أسباب ذلك إلى "ظروف الحفظ وخصوصا درجة الحرارة اللازمة".



وفي السياق، أعلنت الحكومة الموريتانية فتح تحقيق في ملابسات أول حالة وفاة جراء الإصابة في البلاد.



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والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، وفاة سيدة تبلغ من العمر 48 عاما متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، دون تفاصيل عن دوافع التحقيق.



وقالت الوزارة في بيان، إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت البلاد يوم 16 مارس/آذار الماضي، وكانت في الحجر الصحي الاحترازي.



وقررت وزارة الصحة، تمديد فترة الحجر الصحي من 14 إلي 21 يومًا، بالنسبة للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة أو الذين اتصلوا بشكل مباشر مع مصابين.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، 6 أشخاص بينهم اثنان متعافيان، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.



وحتى صباح الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.