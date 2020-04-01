الأمم المتحدة: السيول تجبر 4600 أسرة يمنية على النزوح

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نزوح أكثر من 4600 أسرة، متضررة جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة محافظات باليمن.

جاء ذلك في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وذكر التقرير أن "الأمطار الغزيرة ضربت الأجزاء الجنوبية من اليمن يومي 24 و 25 مارس/آذار الماضي، ما أثر بشدة على محافظات لحج وعدن وأبين وتعز والضالع (جنوب) والمهرة وحضرموت (شرق)".

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وأوضح أنه "في مدينة عدن، غمرت الأمطار الغزيرة المنازل والطرق في مديريتي المعلا وكريتر، فيما دمرت منازل وجسور طرق وشبكات مياه ومحاصيل زراعية في محافظة حضرموت".

وأضاف أن "النتائج الأولية تشير أن 4 آلاف و625 أسرة على الأقل تأثرت في 60 موقعًا للنازحين داخليًا".

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.